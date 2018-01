Idosa atropelada em Paredes morreu no hospital

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:25 Facebook

A idosa que foi atropelada, na manhã desta sexta-feira, em Mouriz, Paredes, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no hospital. A mulher tinha 89 anos e foi colhida por um automóvel à porta de casa.

Tal como o JN já tinha adiantado, o acidente ocorreu pouco depois das 8 horas. A essa hora, a idosa tinha acabado de sair de casa e percorria os primeiros metros da Estrada Nacional 15, que atravessa a localidade de Mouriz e, em circunstâncias ainda não apuradas, foi atropelada por um automóvel.

De imediato, foram acionados os Bombeiros Voluntários de Paredes. "À nossa chegada, a vítima estava inconsciente. Foi assistida no local pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e transportada para o hospital com o apoio dos elementos do INEM", descreveu Bruno Bessa, adjunto do Comando da corporação de Paredes. "É considerado um ferido grave", acrescentou, ainda da parte da manhã, o mesmo responsável.

Porém, já no Hospital Padre Américo, a vítima não resistiu aos graves ferimentos e o seu óbito foi declarado pouco tempo depois de ter chegado a esta unidade do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.