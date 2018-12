Idoso morre no hospital na sequência de atropelamento em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 90 anos morreu depois de ter sido atropelado na manhã desta segunda-feira, em Besteiros, no concelho de Paredes. Américo Moreira de Sousa foi transportado para o hospital com vida, mas faleceu horas depois do acidente.

O atropelamento aconteceu cinco minutos antes das nove horas da manhã, na Rua da Ribeira, na freguesia de Besteiros, concelho de Paredes. Américo Moreira de Sousa atravessava a estrada, numa zona sem passadeira, quando foi colhido por uma viatura ligeira.

O idoso sofreu ferimentos graves e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paredes e pela VMER do Vale do Sousa. Foi depois transportado para o Hospital de S. João, no Porto, onde acabou por falecer horas depois.

Américo Moreira de Sousa residia na freguesia de Besteiros, onde se deu o acidente. O funeral do homem deverá realizar-se esta quarta-feira.