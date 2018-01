Idoso morreu após cair em poço com mais de dez metros

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:12, atualizado às 12:19 Facebook

Um homem de 78 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, depois de ter caído ao poço de água que mantinha em casa, situada numa rua que divide as freguesias de Lordelo e Rebordosa, em Paredes.

O septuagenário ainda foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Lordelo, mas a sua morte foi declarada no local pela equipa do INEM.

Segundo o JN apurou, o idoso estava, pelas 9.00 horas, a fazer uma reparação no motor usado para retirar a água do poço construído entre a habitação e uns anexos existentes no terreno da família. Tinha a companhia da esposa, mas por razões ainda desconhecidas o homem caiu para o interior de um poço com uma profundidade entre os 10 e 15 metros.

O alerta foi dado de imediato e uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Lordelo rapidamente iniciou a operação para resgatar o homem. "À nossa chegada, a vítima estava no fundo do poço e foi feito o resgate", descreve José Freitas. O comandante da corporação de Lordelo acrescenta que a entrada do poço era estreita, o que dificultou a entrada do bombeiro que desceu para socorrer o septuagenário. "Mesmo assim, a vítima foi retirada. Mas o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São João", referiu José Freitas.

Para além dos Bombeiros de Lordelo e da equipa da VMER, foi também acionado o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise para auxiliar os familiares do idoso.