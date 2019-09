Três bombeiros atropelados em incêndio que ameaça casas em Paredes

Adriana Castro, Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:27 Facebook

Três bombeiros da empresa Afocelca foram atropelados por um popular num incêndio que está a ameaçar fábricas e habitações em Gandra, Paredes. Um dos operacionais ficou ferido com gravidade. As chamas deflagraram ao início desta tarde de sexta-feira e a rua de Águas Vivas está cortada.

Funcionários da Afocelca, empresa que esteve envolvida num acidente trágico na semana passada, que culminou com a morte do piloto Noel Ferreira, foram atropelados por um carro no local. Um deles ficou ferido com gravidade. A zona do incêndio dista poucos metros da queda do helicóptero.

O alerta para o incêndio foi dado às 13.14 horas. Ao que tudo indica, haverá duas zonas de chamas. Uma delas ameaça o complexo desportivo de Gandra e várias casas. Outra, cerca de dois quilómetros à frente, está perto de uma zona rural entre Gandra de Moreira, Fontinha e Guardão.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, a combater as chamas estão 116 homens, 33 carros e 3 helicópteros.