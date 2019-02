Incêndio em garagem deixa família desalojada em Lordelo

Mónica Ferreira Hoje às 18:26 Facebook

Um incêndio, que deflagrou na garagem de uma habitação na noite de domingo, em Lordelo, no concelho de Paredes, destruiu duas viaturas e deixou a casa sem condições de habitabilidade. Três pessoas foram realojadas em casa de familiares.

O alerta para o incêndio na garagem da habitação foi dado por volta das 22 horas de domingo. As chamas consumiram dois carros que ali se encontravam estacionados e as altas temperaturas e fumos densos destruíram a habitação, situada no primeiro andar, deixando-a sem condições de habitabilidade. Os proprietários da casa e o filho foram acolhidos por familiares.

As chamas foram combatidas por 23 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Lordelo e foram dadas como extintas cerca de meia hora depois do seu início. Os trabalhos foram concluídos já depois da meia-noite de domingo.