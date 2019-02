Morreram duas vítimas do atropelamento em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 10:45 Facebook

Morreram os dois feridos graves resultantes de um atropelamento ocorrido na tarde de sábado em Rebordosa, no concelho de Paredes.

Pedro Leal, de 36 anos, conhecido por "espanhol" e que pertencia aos órgãos sociais do motoclube, e José Nogueira, de 30 anos, ambos casados e com filhos, não resistiram à gravidade dos ferimentos e faleceram no hospital. Pedro morreu por volta da 1 hora e José, que foi sujeito a uma operação ao cérebro durante a noite, acabou por não resistir e o óbito foi declarado já depois das 4 horas.

Sete pessoas foram colhidas por um carro, no sábado à tarde, em Rebordosa, Paredes. O incidente ocorreu durante uma festa promovida pelo motoclube daquela cidade.

Foi confirmada a detenção do condutor, que acusou uma taxa de alcoolemia considerada crime.

O atropelamento teve lugar em frente à sede do Motoclube de Rebordosa, onde estava a decorrer uma matança do porco com vista a recolher fundos para a instituição.

O atropelamento terá ocorrido após uma discussão entre elementos que participavam na festa do motoclube. O condutor abandonou o local, entrou no carro e avançou em direção a um grupo que estava em frente à sede da organização.