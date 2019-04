Motard TT sofre acidente grave na Senhora do Salto

António Orlando Hoje às 17:00, atualizado às 17:14 Facebook

Vítima teve de ser transportada cerca de 500 metros de jipe até à A41.

Um motociclista ficou gravemente ferido na sequência de um acidente este domingo, na Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, no concelho de Paredes.

O homem, com cerca de 40 anos, sofreu múltiplas fraturas na sequência do aparente despiste que terá provocado a sua queda num caminho de terra. A zona onde ocorreu o acidente é de difícil acesso, o que não permitiu que a ambulância o fosse buscar. "Ainda foi solicitado um helicóptero para retirar a vítima", explicou ao JN, Noel Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cête. Ao JN, fonte do INEM explica que, tendo em conta a presença no local de um meio diferenciado [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] e a proximidade de um hospital, esta solução foi descartada.

A alternativa foi levar a vítima, "depois de imobilizada", de jipe até à lateral da autoestrada 41 (A41), onde uma ambulância o aguardava para fazer o transporte de urgência para o Hospital de S. João, no Porto.

O motard, que andaria sozinho a praticar "moto tt", foi encontrado por outros praticantes que, ao passarem na zona cerca das 12.25 horas, deram conta da vítima caída no chão.

Acionado o socorro via 112, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) mobilizou para o local os voluntários de Cête com quatro viaturas dos bombeiros e nove elementos, VMER do Vale do Sousa e uma patrulha da GNR.