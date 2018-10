Motociclista de 47 anos morre num despiste em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 10:47, atualizado às 11:34 Facebook

Um motociclista de 47 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste em Parada de Todeia, no concelho de Paredes.

O acidente aconteceu às 7.30 horas, na Rua dos Combatentes - EN 106-3. À chegada dos Bombeiros, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer no local, tendo o óbito sido confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

No local estiveram os Bombeiros de Paço de Sousa, com duas viaturas e seis operacionais, apoiados pelos Bombeiros de Baltar.

A GNR tomou conta da ocorrência.