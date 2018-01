Motorista salvo depois de ficar preso em camião em chamas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:52, atualizado às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião que transportava areia despistou-se e incendiou-se, ao final da tarde desta quarta-feira, em Aguiar de Sousa, Paredes.

O motorista, único ocupante do pesado, foi retirado da cabine em chamas por um outro automobilista que passava no local, escapando ileso ao acidente.

"Foi um grande susto", confessou Fernando Tavares ao JN, explicando que partiu da Figueira da Foz com uma carga de areia para se dirigir para Penafiel e que, em Aguiar de Sousa, se apercebeu de chamas na traseira da cabine do pesado. "Olhei pela janela para perceber o que se estava a passar e, nessa altura, o camião resvalou para a valeta e depois tombou", descreveu.

Fernando Tavares contou ainda que ficou preso pelo cinto de segurança e que, apesar de várias tentativas, não conseguiu sair da cabine já em chamas. "Fiquei aflito e foi um homem que passou naquela altura que me tirou do camião pela janela", disse.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Ao JN, Ezequiel Coelho, dos Bombeiros de Cete, referiu que, à chegada dos elementos desta corporação ao local do sinistro, a vítima estava no exterior da viatura. "O condutor já não estava na cabine em chamas. Rapidamente foi feita uma intervenção, mas não se conseguiu evitar que a cabine fosse totalmente destruída pelo incêndio", descreveu o chefe da corporação no teatro de operações.

Para o acidente, foram mobilizados dez bombeiros, que tiveram o apoio de três viaturas. A Estrada Nacional 319-2 esteve cortada à circulação rodoviária durante cerca de 40 minutos.