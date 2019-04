Pavilhão da Secundária de Paredes encerrado devido a bactéria Legionella

Mónica Ferreira Hoje às 13:13 Facebook

O pavilhão desportivo da Escola Secundária de Paredes foi encerrado na sequência de uma inspeção de rotina de recolha de água, durante a qual foi detetada a presença de uma estirpe da bactéria Legionella nos balneários.

Como o JN noticiou na passada quinta-feira, as aulas de Educação Física foram suspensas e ainda não foram retomadas. Questionada, a Parque Escolar confirmou a presença da bactéria Legionella na água, mas garantiu que "a concentração é de reduzida expressão" e que já procederam "ao choque químico dos circuitos hidráulicos e a ações complementares de atuação".

Segundo a Parque Escolar, entidade pública empresarial responsável pelos equipamentos escolares, "as análises físico-químicas e microbiológicas ocorreram após recolha de 10 amostras em pontos comuns de desenvolvimento de bactérias". Oito dessas amostras apresentaram resultados normais, mas em duas delas - no balneário dos professores e no masculino - foi detetada a presença da bactéria, "de 100 ufc/L no balneário dos professores e de 63 ufc/L no balneário masculino, mesmo assim, muito inferiores a concentrações determinadas como preocupantes que são de 1.000 ufc/L", afirma a Parque Escolar.

Os balneários e o pavilhão desportivo foram encerrados, com conhecimento da escola e deverão reabrir esta semana, logo após serem conhecidos os resultados de uma contra-análise e ações de controlo para a eliminação da bactéria em todo o circuito hidráulico.

A entidade garante ainda que "não foram registadas contaminações de qualquer espécie na comunidade escolar, tendo sido realizadas as ações necessárias e suficientes para o controlo da bactéria em todo o edifício".