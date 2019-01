População de Paredes indignada com envenenamento de animais

Mónica Ferreira Hoje às 13:41 Facebook

Cães e gatos vadios têm aparecido mortos em Aguiar de Sousa. Moradores já alertaram as autoridades que quando vão ao local não os encontram.

São muitos os cães e gatos vadios, pelas beiras das estradas do Lugar de Aguiar, em Aguiar de Sousa, no concelho de Paredes. Muitos deles têm aparecido mortos nos últimos dias, o que está a revoltar a população. "Eles não têm dono, mas também não é justo as pessoas fazerem-lhes mal", afirma Rosa Fernandes, moradora do lugar.

Rosa tem dois cães, mas tem acolhido muitos dos animais que andam na rua. "Trato deles quando me chegam aqui feridos, dou-lhes de comer e muitos aparecem de noite e ficam aqui a dormir", acrescenta.