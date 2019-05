Quatro feridos em colisão na EN15 em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre três viaturas, na tarde desta segunda-feira, na EN 15, em Astromil, no concelho de Paredes.

Ao que foi possível apurar, o ferido grave é um homem que circulava a pé e que foi colhido pelas viaturas durante o embate.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa e pela VMER do Vale do Sousa.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, com um traumatismo cranioencefálico. Os restantes foram levados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.