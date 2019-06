Quatro pessoas abalroadas em prova de carros artesanais em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 18:35 Facebook

Quatro pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, depois de terem sido colhidas por dois carros artesanais durante uma prova no concelho de Paredes. A competição foi cancelada.

O acidente aconteceu durante a 6.ª Corrida de Carros Artesanais de Parada de Todeia, na tarde desta segunda-feira, no concelho de Paredes, numa organização do Agrupamento de Escuteiros da freguesia.

O despiste dos dois carros artesanais aconteceu quando se realizava a terceira de cinco voltas, de uma prova que começou com a participação de 23 carros artesanais e que estava em eliminatórias para se chegar ao vencedor. "Os carros já estavam na meta quando se despistaram e atingiram uma mesa da organização, apanhando quatro pessoas que estavam no local", afirmou ao JN Albertino Silva, presidente da Junta de Freguesia de Parada de Todeia.

Os quatro feridos - um dos quais um homem com cerca de 70 anos e ferido com gravidade - foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Cête e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Após o incidente, a prova, que vai já na sua sexta edição, foi cancelada. "A prova terminou logo após o acidente. Não havia condições para continuar. As pessoas e a organização ficaram psicologicamente abaladas após o acidente", rematou o autarca de freguesia.