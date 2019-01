Reboque de camião destruído pelas chamas em Baltar

Mónica Ferreira Hoje às 19:22 Facebook

Um incêndio no reboque de um camião de mercadorias na A4, em Baltar, Paredes, obrigou ao corte da autoestrada no sentido Amarante-Porto, durante cerca de uma hora.

As chamas deflagraram no reboque da viatura, tendo o condutor conseguido separar a parte traseira do veículo da cabine, evitando que esta última fosse também consumida pelas chamas.

O fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Baltar, que mobilizaram para o local nove elementos e duas viaturas.

Os trabalhos obrigaram ao corte da autoestrada no sentido Baltar-Campo durante cerca de uma hora, tendo depois sido reaberta uma das vias até à conclusão dos mesmos.