Condutor alcoolizado varre grupo em vingança e mata uma pessoa em Paredes

Sete vítimas foram colhidas por um carro, este sábado à tarde, em Rebordosa, Paredes. O incidente terá ocorrido durante uma festa promovida pelo motoclube daquela cidade.

Até ao momento, está confirmada a existência de uma vítima mortal e a detenção do condutor, que acusou uma taxa de alcoolemia considerada crime.

O atropelamento teve lugar em frente à sede do Motoclube de Rebordosa, onde estava a decorrer uma matança do porco com vista a recolher fundos para a instituição. No local estão várias viaturas dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Segundo JN apurou, para além da vítima mortal, duas das sete vítimas estarão em estado considerado grave.

O atropelamento terá ocorrido após uma discussão entre elementos que participavam na festa do motoclube. O condutor abandonou o local, entrou no carro e avançou em direção a um grupo que estava em frente à sede da organização.