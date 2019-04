Transportes de Paredes para o Porto baixam até 81 euros

Fernanda Pinto Ontem às 23:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarquia quer reforçar parques de estacionamento junto às estações de comboio.

Quem utilizava o comboio e depois o metro, para ir de Paredes para a zona industrial do Porto, pagava 121,40 euros. A partir de 1 de maio, pagará 40 euros graças ao novo tarifário, numa poupança superior a 81 euros. Esse é apenas um dos exemplos. Em viagens dentro do concelho a população poupará em alguns casos cerca de 20 euros.

O passe único está disponível dentro do concelho, para já, apenas na Gondomarense, Rodonorte e Valpi. A intermodalidade entrará em vigor apenas a 1 de maio, quando as restantes operadoras se adaptarem.

O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Almeida, falou em "poupanças mensais significativas" e lembrou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que o município vai construir um novo parque para reforçar o estacionamento junto à estação de comboios de Paredes, no espaço da antiga ETAR, com 250 lugares numa primeira fase, podendo vir a duplicar.

Em sede de PDM (Plano Diretor Municipal) está também já salvaguardado o alargamento dos parques junto às estações de Recarei/Sobreira e Terronhas. "Paredes é a estação com mais utilizadores em toda a Linha do Douro e as estações de Cete e Recarei/Sobreira estão logo a seguir", frisou Alexandre Almeida.

"Esta medida vai dar um aumento do rendimento disponível a quem ganha o salário mínimo maior do que os aumentos que o salário mínimo teve nos últimos 10 anos", defendeu o autarca, falando de "uma medida social com um grande alcance".