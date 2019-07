Três feridos em atropelamento em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 18:28 Facebook

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento ocorrido na tarde desta quarta-feira, na Rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, em Cristelo, no concelho de Paredes.

O acidente aconteceu quando uma motorizada, que levava um casal, atropelou uma mulher que atravessava a passadeira.

A mulher ficou ferida, assim como os dois ocupantes da mota, que caíram com o embate.

Foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Paredes e de Lordelo (que estavam a regressar ao quartel de um serviço e, quando se depararam com o acidente, prestaram os primeiros socorros às vítimas) e pela VMER do Vale do Sousa.