Mónica Ferreira Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro jovens vandalizaram, na madrugada deste sábado, uma rotunda em Gandra, no concelho de Paredes.

O momento foi gravado por um morador e partilhado nas redes sociais. Face ao sucedido, a Câmara Municipal de Paredes anunciou que vai apresentar queixa contra o ato de vandalismo.

O grupo destruiu as letras que se encontram no meio da rotunda, com a inscrição CESPU/GANDRA, em alusão à cooperativa de ensino que se situa poucos metros à frente.

Esta não é a primeira vez que as letras são furtadas ou vandalizadas, levando o município de Paredes a dar conta de que irá apresentar queixa contra os autores, "que lesaram o património municipal e desrespeitaram a instituição Cespu e a Freguesia de Gandra".