Lar da Misericórdia de Paredes tem surto ativo de covid-19

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Paredes tem um surto de covid-19 ativo. Sete utentes, com idade avançada e várias patologias associadas, já faleceram. Atualmente há 14 utentes e 11 funcionários infetados. Dois idosos estão internados.

"Uma semana antes de termos registado os primeiros casos fomos alvo de uma inpeção e cumpríamos todas as normas. Tomamos todas as cautelas, mas não conseguimos evitar que o vírus entrasse", lamenta o provedor da instituição, Ilídio Meireles.

Mal foram confirmados os casos positivos foi ativado o plano de contingência, foi feita uma descontaminação parcial do edifício e os utentes ficaram isolados. "Infelizmente alguns vieram a falecer", explica o responsável, lembrando que o lar conta com 60 utentes, a maioria em idade avançada, com várias doenças associadas e até mesmo acamados.

Mesmo com as sete mortes por covid-19, o nível está abaixo de anos anteriores. "Este ano já faleceram um total de 18 pessoas, número idêntico ao do ano passado, mas abaixo dos 24 já registados em anos sem pandemia", dá como exemplo.

Ilídio Meireles adianta ainda que tem sido feito um esforço financeiro "tremendo" por parte da Misericórdia de Paredes. Até 30 de novembro foram gastos mais de 100 mil euros em equipamentos e testes (a expensas próprias) e foram recrutados mais 57 funcionários, com a ajuda dos apoios estatais, o que permite "que as equipas estejam a trabalhar em espelho há largos meses". "Não sei o que podíamos fazer mais", assume o provedor.

Os idosos foram novamente testados esta terça-feira pelas autoridades de saúde para avaliar a situação.