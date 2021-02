Largas dezenas de cães abandonados vagueiam por Aguiar de Sousa

Fernanda Pinto Hoje às 18:31 Facebook

Vagueiam pela freguesia, andam no meio das estradas e podem causar acidentes. Local é de ponto de largada de animais.

A freguesia de Aguiar de Sousa, em Paredes, com um território disperso e elevada mancha florestal, tem-se tornado num ponto de abandono de animais, sobretudo cães. Várias matilhas vagueiam pela localidade e muitos atravessam as estradas, pondo em causa a segurança dos automobilistas. A Câmara Municipal reconhece o problema, mas diz que o centro de recolha animal não tem capacidade de resposta.



Um dos casos aconteceu com Andreia Faria de Sousa, que se deslocava na estrada nacional 319, em Sarnada, na freguesia de Aguiar de Sousa quando, ao quilómetro 12, se deparou com vários cães na estrada, logo após uma curva. "Alguns dos animais estavam feridos, nitidamente por já terem sido atropelados. É um perigo para animais e condutores", frisa. Contactou a GNR, para sinalizar a situação, e também o centro de recolha de animais do município, que disse pouco poder fazer.



Ao JN, tanto a Câmara como a Junta reconhecem o problema. "Aguiar de Sousa é uma zona escolhida para abandono de animais que estão espalhados pela freguesia. São largas dezenas. Há pessoas que os alimentam o que faz com que se mantenham por aí", explica Fernando Santos, presidente da junta. "Temos recebido queixas frequentes sobre aquele local", diz quanto à situação reportada. "São estradas com movimento e este vaguear pode causar acidentes", admite.



O Município, que no último ano recolheu 425 animais errantes - e promoveu a adoção de 367 -, adianta que 28 deles foram retirados de Aguiar de Sousa, freguesia "identificada como um local onde existem animais errantes que obtêm alimentos junto da população, incluindo matilhas que vivem nos montes".



As situações reportadas vão sendo avaliadas e a Autarquia afirma que "sempre que possível os animais são recolhidos", mas admite que não há capacidade de resposta para todos. A área permite o abandono "sem testemunhas" e o facto de serem alimentados favorece que se concentrem e promove a reprodução, refere ainda a Câmara .