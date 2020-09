Legionela detetada nas cantinas de duas escolas de Paredes 

Mónica Ferreira Hoje às 22:25 Facebook

Foi detetada a presença da bactéria legionela nas águas quentes das cantinas dos Centros Escolares de Recarei e de Mouriz, no concelho de Paredes.

Segundo a Câmara Municipal de Paredes, a bactéria foi detetada durante um procedimento regular e, após a deteção da bactéria, foram adotadas medidas determinadas pela Delegada de Saúde. Foi definido "o encerramento dos refeitórios e cantina" e "desligado o circuito de água quente", sendo que "os balneários estavam já encerrados", em consequência da pandemia.

Assim, "foram criados espaços alternativos para os alunos efetuarem as refeições, cumprindo com as normas atuais da DGS".

Segundo a Câmara Municipal de Paredes, "os estabelecimentos de ensino estavam parados desde março, apesar das medidas preventivas tomadas antes do arranque do início do ano letivo, presume-se que tal se deva a este facto".

"Por orientação da Delegada de Saúde as escolas continuam a funcionar, com as adaptações anteriormente referidas", rematou a Autarquia.