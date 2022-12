Madjer vai à escola ajudar Gonçalo na luta contra doença rara

Ana Correia Costa Hoje às 17:11 Facebook

Filipa conta, enternecida, que, "na carta para o pai Natal, o desejo do Gonçalo foi que o Madjer lhe fizesse uma visita". E, sabendo que o estado de saúde do menino, que sofre de uma doença neurológica muito rara - a síndrome de Moebius -, se agravou, o atleta vai fazer-lhe a surpresa.

Madjer, que foi considerado o melhor jogador de sempre de futebol de praia, estará a partir das 14.30 horas de hoje no Colégio S. José de Bairros, em Lousada, para "alertar para a causa do Gonçalo", explica ao JN Filipa Pinto, mãe do menino de 9 anos que atualmente se debate com problemas na marcha, uma vez que a hipotonia muscular que caracteriza a síndrome de Moebius lhe tem afetado os membros inferiores, levando-o a cair quando perde a força nas pernas.

Recorde-se que, há cerca de cinco anos, Gonçalo Moreira foi submetido a tratamentos e cirurgias no México, para reverter a paralisia no lado esquerdo do rosto, com a qual nasceu. As intervenções, para as quais a família de Louredo, Paredes, contou com a solidariedade de todos, através da campanha lançada na página de Facebook "Um sorriso pelo Gonçalo", tiveram êxito, mas o menino enfrenta agora novas dificuldades.