Mais de metade do concelho de Paredes não tem saneamento

Câmara reconhece problema, que é uma das justificações para o resgate da concessão à Be Water. Empresa diz que Autarquia não entregou gestão de algumas freguesias.

Mais de metade do concelho de Paredes continua sem saneamento básico, havendo freguesias sem qualquer tipo de rede, admite a Câmara. A empresa concessionária das redes de água e saneamento, contra a qual decorre um processo de resgate, garante, com base nos dados oficiais da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que a cobertura é de 76%.

Recarei é uma das freguesias com cobertura zero. António Ferreira sabe-o bem: há mais de um ano e meio apresentou uma reclamação sobre os maus cheiros gerados por "esgoto a céu aberto" na berma da EN 15-3, devido a descargas "diárias" provenientes das fossas de um bloco de apartamentos. "Quando se circula aqui na Rua João Paulo II o cheiro é insuportável, mesmo com os vidros do carro fechados", testemunha o morador. O que ali é descarregado, alerta, acaba nas linhas de água e assume-se como "um perigo para a saúde pública". A situação é comum a outros locais da freguesia. Uma vistoria do município, em abril do ano passado, confirmou a situação, conhecida há anos, e indicou medidas corretivas. Mas pouco ou nada mudou. "A descarga de esgotos persiste. No verão é nauseabundo e há quem se queixe de não poder abrir as janelas", denuncia António Ferreira.