Morre eletrocutado a cortar a relva do jardim 

Mónica Ferreira Ontem às 23:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 51 anos morreu este sábado eletrocutado, na sua habitação no Lugar de Valinhos, em Sobreira, Paredes.

Rui Moreira tinha 51 anos e foi candidato da CDU

Ao que o JN apurou, Rui Moreira estava em casa a cortar a relva ao fim da tarde deste sábado, quando se deu o acidente. O especialista ferroviário executava a tarefa descalço e sofreu uma descarga elétrica que se revelou fatal, quando foi desligar a extensão que levava a eletricidade ao cortador de relva.

Rui Moreira, que foi candidato pela CDU à Junta de Freguesia de Sobreira nas autárquicas de 2009 e 2013, ainda foi assistido no local pelos elementos da Delegação da Sobreira da Cruz Vermelha Portuguesa, mas não resistiu.

No local do acidente esteve a GNR de Paredes e uma equipa de psicólogos do INEM a prestar apoio à família. Rui Moreira era casado e tinha dois filhos, um deles menor de idade.