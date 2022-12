Morreu uma hora depois de ter alta do hospital de Penafiel

Fernanda Pinto Hoje às 07:59 Facebook

Família fala em negligência com possível troca de exames e aguarda autópsia para apresentar queixa-crime

Um homem de 76 anos, de Besteiros, Paredes, morreu na madrugada desta segunda-feira em casa, cerca de uma hora depois de ter alta do serviço de Urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel. A família acredita que houve negligência médica e aguarda o resultado da autópsia para apresentar queixa-crime

O estado de saúde de Emídio Pires estava a piorar. De há um mês para cá, a respiração já era apoiada por uma máquina de oxigénio, 24 horas por dia. Também tinha anorexia. Na quinta-feira da semana passada, conta a neta, tinha ido à Urgência porque estava cansado, não conseguia respirar, e "achava que a medicação que lhe tinham dado na semana anterior era muito forte, porque lhe dava vómitos e tonturas". Teve alta na sexta-feira de manhã, mas dormiu mal e deixou de conseguir urinar. Por isso, no sábado, voltou a dar entrada no Hospital de Penafiel. Ali ficou um dia e meio, a receber medicação e a fazer exames. "Era uma pessoa debilitada, desidratada, que não conseguia respirar sem a ajuda da máquina e esteve sentado, num cadeirão", relata Sara. Esteve sempre na sala de urgências, já que não havia vaga no internamento.