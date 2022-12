Motociclista de 23 anos ferido com gravidade em acidente em Paredes

Um motociclista de 23 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente de viação, ocorrido na tarde desta sexta-feira, em Rebordosa, no concelho de Paredes.

O acidente ocorreu pouco depois das 17 horas, na Avenida Central de Portela, quando o motociclo e uma viatura ligeira de mercadorias colidiram.

Com a violência do embate, o motociclista, um jovem de 23 anos, ficou politraumatizado. Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa - que mobilizaram para o local quatro elementos, apoiados por duas viaturas - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do São João e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lordelo tomou conta da ocorrência.