Motociclista de 57 anos morre em despiste em Paredes

Um motociclista de 57 anos morreu, ao início da noite deste sábado, na sequência de um despiste em Rebordosa, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o despite ocorreu pouco depois das 21 horas na Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, em Rebordosa.

À chegada dos bombeiros ao local, o condutor e único ocupante da mota encontrava-se inconsciente. "Entrou depois em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação realizadas por nós e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, não foi possível reverter o quadro e o óbito foi declarado no local", relatou Paulo Ferreira, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa.

A vítima foi depois transportada para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lordelo esteve no local a tomar conta da ocorrência.