Mulher de 74 anos é a primeira vítima de Covid-19 em Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 74 anos é a primeira vítima do novo coronavírus em Paredes. O concelho tem confirmados 62 infetados com Covid-19 desde o início da pandemia, sendo que três estão já recuperados.

O anúncio do primeiro óbito foi feito pela Câmara Municipal nas redes sociais. "Foi com muita tristeza e consternação que recebi hoje a notícia da morte de uma paredense de 74 anos, vítima da doença do coronavírus Covid-19", indica o presidente da autarquia.

"Num momento de pandemia mundial particularmente difícil para Portugal, como cidadão e como autarca, lamento profundamente a perda de uma vida humana", acrescenta Alexandre Almeida, deixando as condolências à família e aos amigos da vítima".

A Direção-Geral da Saúde confirmou, no último boletim, que até quarta-feira à meia-noite tinham morrido 209 pessoas em Portugal vítimas de Covid-19.

Na região do Vale do Sousa há já três óbitos registados no concelho de Paços de Ferreira.