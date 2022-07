A azáfama é grande. Começa de manhã cedo e termina lá pela meia-noite. Durante os últimos dias, funcionários municipais e mais de 200 voluntários, sobretudo jovens, asseguraram toda a logística do Paredes Handball Cup"22 (que termina hoje), designado como o "maior evento nacional de andebol", e conta com 3700 atletas (de Portugal e outros cinco países) e 700 jogos.

Nas cantinas de três escolas de Paredes foram produzidas, diariamente, mais de 11 mil refeições. Ali os voluntários fazem de tudo, desde lavar pratos e tabuleiros, tratar do lixo, arrumar a servir. A cada refeição - pequeno-almoço, almoço e jantar -, passam pela cantina da Secundária de Paredes cerca de 1300 pessoas, refere o professor Tiago Sousa, que coordena o espaço. "Os voluntários fazem turnos. A logística começa às seis da manhã e não pára durante todo o dia", atesta.



Quer ele quer os voluntários reconhecem que se vive um espírito de entreajuda e de companheirismo e que a experiência marca. A vontade de ajudar é tanta que Gabriela Barros, de 17 anos, de Vilela, foi ter com os colegas mesmo estando "de folga".



Na cantina tem-se dedicado à lavagem de louça e não esconde que tem aprendido muito com as pessoas com quem convive. "Na hora do desenrasque fazemos um bocadinho de tudo. Se faltar alguém na arbitragem, vamos ajudar, se é na cantina, igual, e se for preciso em multimédia também. Está a ser muito interessante", atesta José Pedro Teixeira, também de 17 anos e de Vilela. "Temos voluntários de Viseu, Aveiro, Vila Real e de Faro", dá como exemplo, confirmando que há espaço para diversão e convívio.



Já Ana Catarina Ribeiro, de 24 anos, é da Baixa da Banheira. A estudante de Medicina foi monitora e ajudou com os pequenos-almoços e também foi chamada a dar apoio ao posto médico e a acompanhar os fisioterapeutas. "É uma aprendizagem a nível profissional, de crescimento pessoal e de trabalho em equipa", garante.



"Este evento não era possível sem os voluntários e os funcionários da autarquia. São fundamentais para o encaminhamento de atletas, apoiar nas refeições e organização de transportes", diz o presidente da Câmara, Alexandre Almeida.