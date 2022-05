Novo quartel em Paredes foi prenda de aniversário

Fernanda Pinto Hoje às 21:04 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Lordelo, em Paredes, inauguraram, este sábado, durante as cerimónias do 52.º aniversário, o novo quartel, um edifício "construído de raiz, estudado ao pormenor e ajustado às necessidades da corporação". O investimento foi de dois milhões de euros e a cerimónia contou com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Com melhores acessos, o novo espaço dá "condições dignas" aos bombeiros, sobretudo pelas camaratas femininas e masculinas ajustadas e pelo facto de conseguir albergar todos os veículos da associação humanitária. "Conseguem sair 24 veículos ao mesmo tempo", salientou o comandante da corporação, José Freitas.

A obra, que nasceu junto ao quartel da GNR, custou cerca de dois milhões de euros e vai beneficiar os 97 elementos do corpo ativo, mas também a escola de infantes e cadetes, a fanfarra e os bombeiros do quadro de honra, num total de 170 elementos.

O novo quartel nasceu nos anos da pandemia. Miguel Ferreira, presidente da direção, afirmou que foi um trabalho conjunto com o comando. A associação humanitária, que serve cerca de 15 mil pessoas das freguesias de Lordelo, Vilela e Duas Igrejas, tem agora "capacidade de intervenção acrescida, com mais meios e segurança", referiu.

Entre os grandes apoiantes da obra, alvo de agradecimento, estão a Câmara de Paredes, a Junta de Freguesia de Lordelo e várias empresas. Também uma cooperativa de eletrificação.

O presidente da Autarquia, Alexandre Almeida, realçou que, para criar condições, nos últimos anos, o Município concedeu aos bombeiros e às delegações da Cruz Vermelha cerca de 3,4 milhões de euros, em subsídios e apoios para obras e viaturas.

Mesmo assim foi pedido ao ministro da Administração Interna, que inaugurou o quartel, mais investimentos, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ou de fundos comunitários. José Morais, da Federação de Bombeiros do Distrito do Porto, deixou um apelo idêntico: "A maior preocupação é o envelhecimento dos veículos operacionais. Precisam de substituição".

O ministro José Luís Carneiro lembrou que o PRR prevê uma verba de 20 milhões de euros para aquisição de 81 veículos florestais, equipamentos de proteção individual e formação de 3300 agentes de proteção civil até 2023.