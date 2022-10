Paredes: arte em madeira em vias de extinção

Fernanda Pinto Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Festival das Artes em Madeira de Paredes decorre até dia 9 e homenageia mestres e artesãos do concelho. Entre as várias atividades há oficinas de escultura para aprender os segredos de uma arte em vias de extinção.

"Façam assim, ao través, que assim vai para onde nós queremos. Quando é nos rostos, tira-se só bocadinhos pequeninos". Carlos Ferreira, escultor de madeira, dá dicas e tira dúvidas sobre as melhores madeiras, as ferramentas e técnicas a usar. Ele é o protagonista de uma Oficina de Escultura do Festival de Artes em Madeira de Paredes, que até dia 9 promove várias atividades de homenagem aos mestres e artesãos da madeira do concelho.

Mas Carlos Ferreira lamenta a falta de interesse dos mais jovens e teme pelo futuro destas artes: "Gostava que isto tivesse continuidade, mas acho muito difícil. Isto vai acabar porque não tem seguidores. Os jovens não têm interesse. Vai ser muito difícil conservar esta arte".