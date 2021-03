Paredes conclui até julho obras de fórum cultural e piscina ao ar livre

Fernanda Pinto Hoje às 17:42 Facebook

A pandemia causou "ligeiros atrasos", mas é esperado que até julho sejam concluídas as obras de reabilitação do antigo pavilhão municipal de Paredes, que foi readaptado e será um fórum cultural, assim como a construção de uma piscina ao ar livre.

São cerca de 4,3 milhões de euros de investimento. Ambas as empreitadas visam cumprir a mesma meta: dar vida à cidade. "Serão equipamentos âncora, que não só fixarão pessoas no concelho, como atrairão novos residentes a Paredes. Eram investimentos há muito reclamados pela população", explica Alexandre Almeida, presidente da Câmara.

Primeiro, em junho, fica terminada a piscina ao ar livre e bar de apoio no Parque da Cidade. Trata-se de uma obra de 1,5 milhões de euros, sem apoio comunitário. O Município recorreu a um empréstimo bancário a 10 anos.

A piscina tem um tanque para crianças, um tanque para adultos, balneários de apoio, um bar de apoio exclusivo da piscina e um bar de apoio ao público em geral. A Autarquia está também a concretizar uma primeira fase de ampliação do Parque da Cidade, refere o edil.

Já em julho será concluída a requalificação do pavilhão municipal das Laranjeiras que passará a ser um fórum cultural. A obra ultrapassa os 2,7 milhões de euros, sendo comparticipada em quase 1,9 milhões. "O restante foi financiado com empréstimo ao Banco Europeu de Investimento (BEI) a 15 anos sem juros", diz Alexandre Almeida.

O edifício, que terá duas naves principais (uma com 2000 m2 e outra com 550 m2) e um espaço de 400 m2 para eventos, assim como balneários e camarins, está na fase das especialidades. O edifício era emblemático para a cidade e a reabilitação procurou manter a traça existente, desde a estrutura da nave principal até ao revestimento com tijolo cor de telha.

"Será um equipamento para colocar ao serviço das associações e coletividades, para todo o tipo de eventos culturais, como por exemplo uma festa de final de ano de uma escola, um teatro, um concerto, um seminário, ações de formação, etc. e também a realização de práticas desportivas diversas", explica o autarca.

Estádio das Laranjeiras

Em abril deve arrancar a requalificação do Estádio das Laranjeiras, que ronda os dois milhões de euros e aguarda o visto do Tribunal de Contas. Deve ficar pronta em setembro de 2022.

Auditório e centro de congressos

Em junho, começa a construção de um auditório com 500 lugares e um centro de congressos por 6,4 milhões de euros, pago com fundos comunitários e com um empréstimo ao BEI.