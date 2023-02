Paredes dá 100 bolsas de estudo a alunos do secundário e superior

Fernanda Pinto Hoje às 12:11 Facebook

A partir de 27 de fevereiro - e até 31 de março - os alunos do ensino secundário e superior de Paredes vão poder formalizar candidaturas para receber uma das 100 bolsas de estudo atribuídas pelo Município. Os valores vão desde os 200 aos 1250 euros.

As candidaturas abrem a 27 de fevereiro e poderão ser submetidas até 31 de março. Estas bolsas, cujo valor vai dos 200 aos 1250 euros, são referentes ao ano letivo 2022/2023 e visam "reconhecer o mérito escolar dos alunos".

Serão atribuídas 60 bolsas a alunos do ensino secundário, 20 a cada ano escolar (10.º, 11.º e 12.º anos), no valor de 200 euros. Os estudantes do ensino superior público e privado terão acesso a 23 bolsas, de 1000 euros cada, enquanto os alunos do ensino técnico superior profissional público e privado terão disponíveis duas bolsas de 500 euros cada. Também há, como habitual, 15 bolsas de estudo específicas para operacionais (1250 euros) e/ou filhos de operacionais (1000 euros) das corporações de Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha do concelho que frequentam o ensino superior.

As candidaturas podem ser feitas através dos serviços online do Município ou por marcação no Balcão Único.