Paredes é a capital do desporto inclusivo durante o fim de semana

Paredes vai ser, durante este fim de semana, a capital do desporto inclusivo, onde cerca de 700 atletas portadores de deficiência mental ou incapacidade intelectual, oriundos de 78 instituições do país e ilhas, vão disputar provas de várias modalidades.

A cerimónia de boas-vindas dos jogos ANDDI - Paredes 2023 - o maior evento desportivo inclusivo do país - decorreu na tarde desta sexta-feira, no Pavilhão Multiusos de Paredes. Contou com a presença de algumas das equipas que, durante os três dias do evento, vão disputar provas de equitação, atividades aquáticas, boccia DI, golfe, andebol 5, ciclismo, futsal, orientação, hóquei DI, remo indoor, basquetebol, ténis de mesa, futebol de 7, judo e atletismo.

"Para nós é um orgulho. Quem quer ter um concelho que viva o desporto, que se quer projetar pelo desporto, tem que ter o desporto em todas as dimensões e esta dimensão para nós é muito importante. O que nós assistimos aqui é aquilo a que podemos chamar de milagres, porque vemos atletas a praticar estas modalidades, a atingir resultados", referiu Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes, na abertura oficial dos jogos.

A competição, organizada pela Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual, em parceria com o município de Paredes, é um exemplo da valorização e estímulo dos valores da inclusão, da luta e da resiliência dos atletas, equipas técnicas e famílias e serve ainda, segundo o autarca paredense, para homenagear todos aqueles que se envolvem no projeto.

"Promover jogos como estes é, não só homenagear a capacidade destes atletas, mas também fazer uma homenagem a todos os técnicos, que todos os dias os acompanham, fazendo-os ver que estão em pé de igualdade com qualquer outra pessoa e que, querendo, conseguem atingir resultados", afirmou Alexandre Almeida, confessando-se "fascinado" com o nível de competição, de organização, de interesse e motivação que os atletas têm.

Segundo José Costa Pereira, presidente da ANDDI, a quarta edição deste evento foi "uma autêntica surpresa" e superou todas as expectativas da organização na sua quarta edição. "Temos aqui 692 atletas e foi uma grande surpresa para nós ter vindo tão a norte e ter este número de participantes", referiu, desejando que, no próximo ano, em Tavira, seja possível manter os números desta edição.

"Foi um êxito extraordinário", frisou, destacando o facto de a competição contar com atletas que representam clubes com várias provas dadas em competições nacionais e internacionais. "Vamos ter cá clubes como o Sporting Clube de Portugal com um atleta que é campeão do mundo de ténis de mesa. Estes jogos são de todos e para todos e para todos os níveis", acrescentou.

Durante o fim de semana e no âmbito dos jogos ANDDI - Paredes 2023, vai ser disputada em Paredes a final da Taça de Portugal de futebol de sete, assim como o campeonato de Portugal de basquetebol para deficiência intelectual - tetracampeões do mundo - e o campeonato nacional de três para três dos atletas com síndrome de Down - que são medalha de bronze no último campeonato do Mundo. "Vão estar cá grandes atletas", concluiu o presidente da ANDDI.