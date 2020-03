Paredes já registou 11 casos positivos de Covid-19

Fernanda Pinto Hoje às 20:10 Facebook

Desde o início do surto de Covid-19 em Portugal, o concelho de Paredes já registou 11 casos positivos, informou esta segunda-feira a Autarquia.

A mesma fonte avançaque, desses, três já estão recuperados e os outros oito estão em recuperação.

"No seguimento da ativação, esta segunda-feira, do Plano de Emergência Distrital e após a reunião com a Delegada de Saúde, foi decidido por unanimidade proceder à divulgação do número de casos positivos da Covid-19 no concelho de Paredes", refere a Câmara Municipal.

Até esta segunda-feira não havia informação sobre casos no concelho.

Recorde-se que nos concelhos vizinhos de Lousada e Felgueiras registou-se o primeiro foco de contágio no país, com vários casos identificados, sendo um deles o do primeiro recuperado em Portugal.

Paços de Ferreira, que também faz fronteira com Paredes, anunciou esta manhã que havia nove infetados pelo novo coronavírus. Neste município foi já registada uma vítima mortal.