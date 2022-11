Paredes quer avançar com sistema municipal de transportes

Fernanda Pinto Hoje às 12:49 Facebook

Para atenuar os problemas de mobilidade interna do concelho de Paredes, a Câmara quer avançar com um sistema municipal de transportes que ligue a cidade e as freguesias.

O projeto ainda está em estudo, mas o presidente da Autarquia adianta ao JN que pressupõe a aquisição de, pelo menos, cinco mini-autocarros, num investimento que deve ultrapassar os 600 mil euros, assim como a contratação de motoristas.

"Ainda durante este mandato iremos ter um autocarro a circular na cidade de Paredes, como se fosse um metrobus e outros a fazerem a ligação às várias cidades e freguesias do concelho para que ninguém, por falta de mobilidade, deixe de assistir a um concerto, teatro ou evento desportivo em Paredes", observou Alexandre Almeida, acrescentando que facilitar o acesso aos diferentes serviços é outro objetivo.