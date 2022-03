Peregrinos de Paredes ansiosos por voltar a Fátima

Fernanda Pinto Hoje às 15:51 Facebook

Todos os anos, em maio, centenas de peregrinos de Paredes e concelhos dos arredores partem em direção ao Santuário de Fátima, munidos de fé e promessas para cumprir. Em 2020 e 2021 esse ritual foi interrompido, devido à pandemia, mas as instituições que dão apoio a estas peregrinações garantem que está tudo a postos para que se realizem este ano.

Os peregrinos aguardam apenas a definição de regras do Governo. Uma certeza já há, apresentação de certificados de vacinação ou de recuperação covid serão obrigatórios para peregrinos e voluntários. Também há redução do número de inscritos.

Em Paredes, há três instituições a organizar grandes peregrinações a Fátima: a Associação Nossa Senhora dos Remédios - Obra de Bem Fazer, a Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico (OCDP Paredes) e o Rancho Regional de Paredes. Muitas das pessoas que querem realizar a peregrinação este ano estão inscritas desde 2020 e a "ansiedade" é muita, garantem.

"Já vai haver peregrinação, se Deus quiser", diz Luís Almeida, da Obra de Bem Fazer. Os peregrinos serão menos. "Costumamos levar mais de 500 peregrinos, mas este ano serão cerca de 400 e 100 voluntários", adianta. Também a OCDP Paredes tem "tudo preparado para avançar". "Estão os pavilhões tratados e as inscrições já feitas", adianta o presidente da instituição, António Pinto.

Estamos dependentes da pandemia, mas se pudermos ir vamos. Estamos nas mãos de Deus", acredita. Aos 200 peregrinos já inscritos de 2020 vão juntar-se apenas mais 100, menos pessoas que o habitual (costumam ser 420), assim como 100 voluntários. "As pessoas estão ansiosas e decididas a ir. Têm promessas a cumprir", salienta António Pinto.

No grupo de peregrinos apoiados pelo Rancho Regional de Paredes "mantêm-se os inscritos de 2020 e está tudo à espera de arrancar", explica Augusto Moreira. Serão cerca de 180 peregrinos, apoiados por mais de 50 voluntários e só estão a aguardar a definição de regras. "Todos os dias as pessoas me perguntam se é para ir. Estão muito ansiosas. Foi muito difícil quando não puderam ir em 2020", recorda.

A última peregrinação aconteceu em 2019. Em 2020, havia 1100 inscritos nestas instituições, que seriam apoiados por cerca de 300 voluntários, numa logística de grande envergadura, mas tudo foi cancelado devido à covid.

Estes três grupos contam levar, este ano, cerca de 880 pessoas até Fátima. Uma das exigências é que tenham certificado de vacinação ou recuperação. Ainda aguardam para conhecer outras regras que possam vir a ser definidas pelo Governo.