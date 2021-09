Quatro feridos num despiste em Baltar 

Mónica Ferreira Hoje às 01:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação ocorrido ao início da madrugada deste domingo, em Baltar, no concelho de Paredes.

O acidente aconteceu na Rua das Barrelas quando o carro entrou em despiste e embateu contra um muro, capotando de seguida.

Na viatura seguiam quatro ocupantes, que foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Baltar e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paredes esteve no local a tomar conta da ocorrência.