Quatro infetados obrigam a evacuar unidade de cuidados continuados em Paredes

Fernanda Pinto Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma unidade de cuidados continuados de longa duração e manutenção, em Gandra, Paredes, vai ser evacuada esta segunda-feira depois de terem sido confirmados quatro casos positivos de infeção por Covid-19.

Os doentes não foram testados antes de serem para lá reencaminhados de várias unidades hospitalares, lamenta o responsável. "Ainda alertei, mas havia urgência em retirá-los dos hospitais e com lógica", admite António Rocha, presidente da Instituição Particular de Solidariedade Social Olhar Atento, acreditando que já vieram infetados com o novo coronavírus.

A unidade, concluída há alguns meses, tinha aberto portas há cerca de duas semanas e esgotou capacidade rapidamente, ficando com 20 utentes a cargo. Há cinco dias, perante sintomas suspeitos de alguns dos doentes, a unidade foi "fechada", ficando os funcionários lá dentro em isolamento. Os doentes foram logo colocados em quartos separados e tomados todos os cuidados, adianta o dirigente.

Os testes, feitos no sábado, confirmaram quatro casos positivos, em pessoas já com alguma idade e "debilitadas". "Falamos com a autoridade de saúde e veio cá o INEM. No sábado fizeram os testes e os quatro infetados foram transportados durante a noite para o hospital, alguns para o Padre Américo, em Penafiel", diz António Rocha.

Os restantes doentes e funcionários, cujos testes são negativos, são evacuados na segunda-feira. Os primeiros serão colocados numa unidade hospitalar da Santa Casa da Misericórdia de Paredes. Os colaboradores que ficaram isolados com os doentes, seis pessoas, farão quarentena em casa, por ordem da Direção-Geral da Saúde.

"Já tínhamos uma colaboradora em casa por estar infetada. Deve ter apanhado o vírus cá, apesar de os funcionários estarem bem equipados e protegidos. Ela está sem sintomas e estável", refere o presidente da Olhar Atento.

"Agora vamos ter de fechar durante 15 dias, para proceder à desinfeção do espaço", adianta, acrescentando que tem contado com o apoio da delegada de saúde local e da Câmara Municipal de Paredes, entre outras entidades.

Há muito que esta unidade de cuidados continuados aguardava autorização para abrir portas. Desde novembro de 2019 que já estava concluída e com praticamente todas as licenças e tinha funcionários, faltando concluir o processo burocrático. O edifício, com rés do chão e dois pisos, na Avenida dos Desportos, em Gandra, conta com 13 quartos, gabinetes médicos e de enfermagem, salas de reuniões, áreas de serviço e de armazenamento de materiais clínicos, refeitório, espaços para cabeleireiro, podologia e fisioterapia, casas de banho e ginásio, entre outros.

O projeto arrancou em 2009 com uma candidatura ao Programa Modelar II. O protocolo com a Administração Regional de Saúde do Norte foi assinado em junho de 2010 e a unidade deveria ficar concluída em 2012, mas, devido à crise, a primeira pedra acabaria por ser lançada apenas em 2013. A obra foi avançando à medida das possibilidades da instituição e ficou concluída no final de agosto do ano passado.