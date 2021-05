Rali de Portugal sem público em Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem público no Kartódromo de Baltar nem nas imediações da pista e com "controlo apertado" das autoridades, assim vai ser o Shakedown do Rali de Portugal, em Paredes, a realizar dia 20, etapa em que "pilotos e mecânicos testam os últimos pormenores de afinação dos carros". Haverá transmissão televisiva (RTP) e online, no site da WRC.

A Câmara de Paredes justifica a decisão com a "imprevisibilidade" da pandemia vivida e a necessária salvaguarda da saúde pública. A Autarquia "entende que a presença de público pode representar risco para a população", refere o comunicado. Recorde-se que Paredes é um dos concelhos que ficou retido no processo de desconfinamento devido ao número de casos de covid-19.

O Município avisa ainda que "em articulação com as forças de segurança, a Autarquia fará um controlo apertado para dissuadir a aproximação de público às zonas limítrofes da competição desportiva".

Devido à passagem da etapa, entre as 16 horas do dia 19 até às 16 horas do dia 20 de maio, a Câmara vai interditar e condicionar a circulação automóvel em várias estradas nas freguesias de Baltar e Vandoma.

A lista com cerca de 30 vias afetadas pode ser consultada no site da Autarquia que apela ao cumprimento das indicações das autoridades. "Para garantir a segurança de todos, a Câmara de Paredes e a organização do Vodafone Rally de Portugal 2021 exigem o cumprimento de todas as indicações da GNR", salienta.

A prova nacional do Campeonato do Mundo de Ralis disputa-se entre 20 e 23 de maio. A Câmara do Porto também já anunciou que a super especial realizada na Foz não terá público.