Resgate da concessão de água gera protesto em Paredes

PSD de Paredes abandona reunião da Assembleia Municipal.

Em protesto contra a forma "arrogante e prepotente" com que a maioria socialista da Câmara de Paredes está a gerir o resgate da concessão de água, os eleitos sociais-democratas na Assembleia Municipal (AM) abandonaram a última reunião daquele órgão autárquico, realizada na segunda-feira.

Em comunicado, o PSD de Paredes explica que estava em causa uma autorização à Câmara para resgatar à empresa Be Water - Águas de Paredes a concessão da exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes, bem como a criação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.



Recorde-se que esta decisão de resgate foi anunciada em setembro pelo presidente da Autarquia, o socialista Alexandre Almeida, através de uma operação orçada em 22,5 milhões de euros, suportada por financiamento bancário.

Falta de documentação

No comunicado, o porta-voz da bancada do PSD na Assembleia, Manuel Gomes, sublinhou que desde há um ano que o seu partido tem vindo a pedir a disponibilização de todos os documentos "para poder fazer um escrutínio sério ao estado do cumprimento do contrato de concessão" mas só uma parte desses documentos foi fornecida.



A maioria PS é ainda acusada de avançar com a proposta de resgate sem o parecer da ERSAR, a entidade reguladora setorial. Há uma semana, em declarações ao JN, o diretor-executivo da Be Water apontou falhas ao cumprimento do contrato, rejeitou a proposta de 22,5 milhões e anunciou que a empresa vai avançar para o tribunal.