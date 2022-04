Empresa de madeiras parcialmente destruída por fogo durante a madrugada

Fernanda Pinto Hoje às 07:56, atualizado às 09:07 Facebook

Está em fase de rescaldo um incêndio que deflagrou esta madrugada numa empresa de madeiras em Rebordosa, no concelho de Paredes. Polícia Judiciária chamada a investigar.

Um incêndio numa empresa de madeiras, em Astromil, no concelho de Paredes, mobilizou seis corporações de bombeiros daquela região. Segundo informação do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), do Porto, esta manhã o incêndio estava em fase de rescaldo e não causou qualquer ferido.

Ao que tudo indica, "o fogo terá tido origem numa caldeira", disse ao JN o comandante Paulo Pereira, dos Bombeiros de Rebordosa. "Quando chegámos ao local, estava a arder apenas uma zona do pavilhão", dedicada à produção de portas, flutuantes e soalhos. "Matéria-prima bastante inflamável", acrescentou.

"O pavilhão estava tomado pelas chamas, mas conseguimos que ficasse circunscrito naquela zona e que não alastrasse. Ainda conseguimos retirar algum do material", disse Paulo Pereira. "Os prejuízos são ainda avultados", observou o comandante dos Bombeiros de Rebordosa, sublinhando que "parte da empresa ficou destruída".

Foram mobilizados para o local 39 operacionais, apoiados por seis viaturas, entre meios das corporações de Rebordosa, Baltar, Lordelo, Paredes, Paço de Sousa, e Cete. A GNR esteve também no local e a Polícia Judiciária foi chamada a investigar.

O alerta para o fogo, na "A Barbosa", dedicada à à transformação de madeiras, fabrico de pavimentos e revestimentos em madeira maciça, chegou ao CDOS à 1.39 horas da madrugada desta sexta-feira.