Septuagenário ferido com gravidade num despiste na A4 em Paredes

Um homem de 71 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um aparatoso acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, na autoestrada A4, em Paredes.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu poucos minutos depois das 9.30 horas, no sentido Porto/Amarante, pouco antes da saída para Paredes, quando a viatura conduzida pelo septuagenário entrou em despiste e galgou os rails de proteção da autoestrada e imobilizou-se já fora da via.

Na sequência do acidente, o condutor da viatura ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Baltar - que mobilizaram para o local oito operacionais, apoiados por três veículos -, assim como pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do São João e da viatura de Suporte Imediato de Vida de Valongo. Foi depois transportado para o Hospital de São João, no Porto.