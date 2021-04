Socialista Alexandre Almeida recandidato em Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 15:03 Facebook

Alexandre Almeida é recandidato a um segundo mandato como presidente da Câmara de Paredes. O nome foi aprovado "por unanimidade e aclamação" pela Comissão Política Concelhia de Paredes do PS, e aguarda ratificação da Distrital.

O edil diz que quer continuar a "mudar Paredes" e que as prioridades passam, caso seja reeleito, por concluir o processo do resgate do serviço de água e saneamento e avançar com investimentos nessa área, assim como concretizar "uma forte aposta na habitação social e na expansão das zonas industriais", e concluir projetos lançados.