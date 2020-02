Socorristas da Cruz Vermelha ajudam menino a nascer em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois socorristas da delegação de Vilela da Cruz Vermelha, no concelho de Paredes, ajudaram a nascer um menino, na madrugada deste sábado.

Cristiana Leal e Celso Ribeiro foram chamados para transportar ao hospital uma mulher residente em Vilela, que tinha entrado em trabalho de parto. Quando chegaram à habitação, não havia tempo para levar a gestante até ao hospital e, com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, os dois socorristas ajudaram o bebé Eduardo a nascer.

O parto decorreu sem complicações e mãe e filho foram posteriormente transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.