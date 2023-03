Sofre queimaduras graves quando montava quadro elétrico em Paredes

Um homem de 31 anos sofreu queimaduras graves na sequência de um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta quinta-feira, numa empresa eletrificadora, em Rebordosa, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu na Rua Cooperativa A Celer, em Rebordosa, quando o homem estava a montar um quadro elétrico de baixa tensão. Sofreu queimaduras graves, de 2.º e 3.º graus, na face, tórax e braços.

O trabalhador foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, tendo sido transportado para a Unidade de Queimados do Hospital de São João, no Porto.