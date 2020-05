Mónica Ferreira Hoje às 20:34 Facebook

Moradores de Paredes unem-se diariamente, à mesma hora, para prestarem tributo a quem combate a covid-19 e às vítimas da pandemia.

Todas as noites, às 22 horas, num apartamento do 1.º andar do Edifício Janelas de Cepeda, em Paredes, é entoado o hino nacional. Das varandas dos prédios em redor, chegam palmas, em homenagem aos que estão na linha da frente no combate à pandemia e a quem o novo vírus roubou a vida.

"Depois de as pessoas terem começado a vir para as varandas aplaudir os profissionais de saúde, quisemos fazer mais uma homenagem mais sentida", contou ao JN Marco Silva, voluntário da Cruz Vermelha de Vilela, em Paredes, mentor desta iniciativa.

Consciente das dificuldades sentidas pelos profissionais de saúde, este técnico de emergência médica decidiu dar a ouvir aos seus vizinhos o hino nacional, a partir da sua varanda, em sinal de esperança. "Mas queríamos também prestar uma homenagem a todas as vítimas da doença em Itália e começamos também a passar o Aleluia", explica.

Assim, durante alguns minutos, várias pessoas acorrem às janelas e varandas dos prédios em redor, alguns com a bandeira nacional, para cantar o hino. Às vezes, quando algum dos vizinhos faz anos, seguem-se os "Parabéns!".