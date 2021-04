Trabalhador de 31 anos morre depois de cair num poço em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 18:09, atualizado às 19:07 Facebook

Um homem de 31 anos morreu depois de cair um poço com cerca de 15 metros de profundidade, enquanto andava a fazer trabalhos de limpeza de uma mata, na freguesia de Astromil, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, Eduardo Costa, natural da freguesia de Termas de São Vicente, em Penafiel, andava com uma equipa a fazer a limpeza de uma mata, naquela freguesia paredense. Durante a tarefa, a estrutura que tapava o poço cedeu e Eduardo Costa caiu de uma altura de cerca de 15 metros, sem que os colegas se tivessem apercebido.

Quando se apercebeu de que os restantes trabalhadores andavam à sua procura, Eduardo conseguiu alertá-los, indicando-lhes o local onde se encontrava, e foi chamado o socorro.

Quando os Bombeiros Voluntários de Rebordosa chegaram ao local, solicitaram o apoio de uma equipa de salvamento de grande ângulo da corporação de Lordelo, devido à profundidade do poço.

Eduardo Costa foi retirado do poço, mas já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. "Demos início às manobras de reanimação, com o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não conseguimos reverter a paragem e o óbito foi declarado no local", afirmou Paulo Ferreira, 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa.