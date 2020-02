Tubo de caldeira rebenta em escola de Cete

Mónica Ferreira Hoje às 20:02 Facebook

Um tubo de uma caldeira rebentou ao início da tarde desta segunda-feira, no Centro Escolar de Cete, no concelho de Paredes. O incidente não afetou o normal funcionamento das aulas, nem provocou feridos.

O incêndio provocado pelo rebentamento do tubo da caldeira aconteceu num espaço fora do edifício escolar, onde decorrem as aulas. As chamas que dali se originaram foram combatidas por onze elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Cete, que foram mobilizados para o local e rapidamente controladas.