Um ferido grave e um ligeiro em despiste na A4

Fernanda Pinto com Mónica Ferreira Hoje às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste de um veículo ligeiro, esta madrugada, na A4 causou ferimentos nos dois jovens que seguiam na viatura, de 26 e 23 anos.

O acidente aconteceu por volta das três da manhã. Um dos ocupantes sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto. A segunda vítima teve ferimentos ligeiros e foi transportada ao Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Baltar, que estiveram no local com três viaturas e seis operacionais. Tiveram o apoio da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João e esteve também presente a GNR.

Segundo o JN conseguiu apurar a reposição da normalidade na autoestrada, no sentido Baltar-Porto, foi reposta mais de duas horas e meia depois do despiste.